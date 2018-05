Olimpia, una vittoria pesante

Martedì 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabrizio PonciroliMILANO - Match point Milano. In una caldissima gara 3 di semifinale scudetto. L'Olimpia sbanca il PalaGeorge (80-74 il finale), portandosi sul 2-1 nella serie e conquistando così la possibilità di chiudere la pratica già domani, sempre in casa di Brescia.Ottima prestazione di Goudelock (20 punti), determinante in attacco (soprattutto nel finale di gara) e prezioso anche in difesa. Bene anche l'apporto di Kuzminskas (14 punti) e Micov (16 punti).Grande equilibrio nei primi due parti con i padroni di casa molto efficaci nel tiro da tre (6/10). All'intervallo, +2 Brescia (38-36).A inizio ripresa, parziale di 14-2 a favore dell'EA7 che prova a dare la prima spallata alla partita. La Leonessa si affida a Cotton che risponde presente. Finale in volata. Si segna con il contagocce. Goudelock fa 11 punti di fila (tre triple da fantascienza) che mandano, di fatto, al tappetto la pur volenterosa Leonessa. Domani, sempre al PalaGeorge, il quarto atto della serie con l'EA7 pronta a staccare il pass per la finale.