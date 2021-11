Olimpia, una sola squadra al comando dell'Eurolega

Fabrizio Ponciroli

La sfida tra le squadre con il miglior record dell'Eurolega sorride all'Olimpia che vince il big match con il Barcellona (75-70 il finale) davanti ad un Forum sold-out (7.500 spettatori).

Il Barcellona non delude, rimontando uno scarto di 13 punti e obbligando l'AX ad un finale perfetto per portarsi a casa la vittoria. Ottime prestazioni di Hall (16 punti) e Mitoglou (11 punti) ma è di Datome (17 punti, 2/3 dalla lunga distanza) la giocata da fuoriclasse che manda al tappeto definitivamente i blaugrana.

Una vittoria speciale, arrivata al termine di una delle migliori prove in Eurolega della squadra milanese. Coach Messina deve rinunciare all'infortunato Delaney (ex del match), oltre a Moraschini, ancora sospeso in via cautelare per la questione doping. Dall'altra parte, tutti presenti i big.

Partenza a razzo dei padroni di casa, trascinati da un Hall in grandissimo spolvero. Milano sale a +9. Solo grazie al talento di Calathes, il Barcellona non cade in disgrazie (28-21 dopo 10'). Tanto agonismo in campo ma anche giocate sopra il ferro con il Chacho mago dagli effetti speciali. Arriva anche una stoppata da highlights di Hines. I biancorossi sono indemoniati e scappano via. All'intervallo, 42-34 per un'eccellente AX (13 punti di un fenomenale Hall). Il Barcellona torna in campo con la bava alla bocca.

Calathes ricama, Mirotic concretizza. Ancora con la difesa, Milano torna in controllo (54-41). Il Barcellona non si arrende e rientra con un parziale di 14 a 0 che rimette tutto in discussione. Finale in volata. Punteggio in bilico fino alla giocata di Datome da quattro punti (tripla e fallo) che vale il successo della squadra di Messina. Finisce con la meritata vittoria dell'Olimpia che si vendica della semifinale persa alle ultime Final Four proprio contro il Barcellona. Ora, in Eurolega, nessuno è meglio di Milano (7-1 il record).

