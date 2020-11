Olimpia, un altro trionfo: suo il derby (89-71) con Cantù

Fabrizio Ponciroli

Ottava vittoria consecutiva dell'Olimpia in campionato. I biancorossi si aggiudicano il derby con Cantù (89-71 il finale), restando al comando della regular season a punteggio pieno (+2 su Brindisi). Dopo un buon inizio (17-6), i canturini subiscono la maggior fisicità di Milano che rientrano facilmente. La gara si decide nel terzo periodo con la squadra di coach Messina che mette a segno un parziale terrificante (30 a 14) che manda al tappeto Cantù.

Grandissima prova di Rodriguez, autore di 24 punti con ben otto triple a bersaglio. In doppia cifra di punti anche LeDay (12 punti), Hines (14) e Shields (13). Importante il ritorno, dopo il lungo infortunio, della guardia Punter che tornerà utile nei prossimi appuntamenti. «Non era facile, venivamo da una settimana molto particolare in cui non abbiamo neppure potuto allenarci: 24 punti? Questa è la prima volta che sono io il top scorer. Ogni partita può essere buona per chiunque di noi per mettere tanti punti», le parole del Chacho, MVP del match. In settimana doppio impegno europeo per l'Olimpia, sempre al Forum.

Mercoledì la sfida con la Stella Rossa, venerdì il confronto con lo Zenit. Per Milano inizia un periodo molto intenso con tantissime partite ravvicinate l'un l'altra.

