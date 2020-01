Olimpia, ultimi 10 minuti fatali

Fabrizio Ponciroli

MILANO - A sole 48 ore dalla sconfitta patita ad Istanbul, l'Olimpia cade anche contro il Maccabi (69-63 il finale). Gara decisa negli ultimi 10' quando i padroni di casa, ancora imbattuti davanti al proprio pubblico, si affidano a Wilbekin che non tradisce (22 punti). Milano condannata dalle troppe palle perse e dalla poca brillantezza dei suoi uomini faro. In difficoltà Rodriguez, poca energia per Gudaitis, Micov e Scola. Da salvare solo le prestazioni di Nedovic (10 punti), in ripresa dall'infortunio, e Sykes (11 punti a referto). Coach Messina deve rinunciare agli infortunati Moraschini e Brooks. Inoltre, dopo White, anche Mack ha salutato il club (risoluzione del contratto). Forti di nove successi, su altrettante gare casalinghe, il Maccabi deve fare i conti con un super Nedovic. Milano parte alla grande (8-0). Ci pensa Wilbekin a scuotere i padroni di casa. Tanta adrenalina in campo. Protagonista anche Della Valle. Grazie ad una buona difesa, Milano è avanti all'intervallo (32-31). Ad inizio ripresa, il Maccabi alza il ritmo e prova la fuga. In un amen, +4 per gli israeliani (ottimo Wilbekin). Milano non cade e reagisce, restando in scia (52-48). Si decide tutto nell'ultimo periodo. Wilbekin segna due triple consecutive che mandano in tilt la squadra di Messina. Rodriguez prova a prendersi in mano le redini della squadra. Con orgoglio, l'AX torna a -3. Il Maccabi chiama in causa il solito Wilbekin che conferma di essere inarrestabile, regalando il successo ai padroni di casa. Ora il record europeo dei biancorossi è in perfetta parità (10-10). Domenica sera l'Olimpia sarà di scena sul difficile campo di Brescia. La sensazione è che Messina sia alle prese con una squadra stanca fisicamente e mentalmente.

Venerdì 17 Gennaio 2020, 05:01

