Olimpia-Trento al via i quarti playoff scudetto

Fabrizio Ponciroli

Ora si fa sul serio. Inizia oggi la corsa dell'Olimpia verso lo scudetto, obiettivo dichiarato della società. Oggi, al Forum (palla a due ore 17,30), è in programma gara 1 della sfida, valida per i quarti di finale dei playoff, con Trento (serie al meglio delle cinque sfide). Un confronto tutt'altro che semplice.

La squadra di coach Molin ha vinto sette delle ultime nove gare disputate e, in stagione regolare, è 1-1 con l'AX. «Giochiamo contro un avversario che ha prodotto una seconda parte di stagione molto buona, che gioca con grande aggressività in difesa, con fisicità a rimbalzo e ha giocatori che in attacco, da Gary Browne in poi, sono capaci di creare situazione favorevoli con l'uno contro uno. Sono contento per Lele Molin, che ha contribuito a questa qualificazione. Per quanto riguarda noi, sappiamo che dovremo giocare con pazienza, partita per partita, per poter vincere la serie», le parole dell'allenatore biancorosso Messina.

Si tratta del quarto confronto, negli ultimi cinque anni, tra le due squadre nei playoff. Milano ricorda con piacere i precedenti del 2016 e del 2018 ma, nel 2017, Trento fece l'impresa, eliminando le ex scarpette rosse dalla corsa scudetto. Un motivo in più per mantenere alta la concentrazione a partire già da gara 1.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Maggio 2021, 05:01

