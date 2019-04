Olimpia, svanito il sogno Final Eight in Eurolega

Fabrizio Ponciroli

MILANO - Il sogno è finito. L'Olimpia perde a Istanbul dall'Efes (101-95 il finale) e dice addio alla possibilità di qualificarsi alle Final Eight di Eurolega. Milano paga un terzo periodo orribile, con ben 32 punti subìti (e solo 16 a referto).

Ben sei giocatori in doppia cifra in casa AX ma tanti, troppi problemi a livello difensivo (oltre ad una serie di palle perse sanguinose). Dopo i primi due quarti giocati con grande intensità, l'Olimpia, a inizio terzo periodo, vola anche a +13. Pura illusione.

Poi, di colpo, la squadra di Pianigiani si pianta completamente, lasciando all'Efes il proscenio. Con orgoglio, i biancorossi rientrano sino a -2 ma, nel finale, la maggior classe dei turchi fa la differenza. Vince l'Efes (13 vittorie in altrettante gare disputate in casa contro Milano).

Per la squadra di Pianigiani un colpo durissimo, considerando che, vincendo ad Istanbul e grazie a notizie favorevoli da altri campi, i playoff sarebbero stati certi. Ora resta solo il campionato, da vincere per salvare una stagione che poteva essere decisamente migliore.

