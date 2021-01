Olimpia sul podio d'Europa

Fabrizio Ponciroli

Inarrestabile. Da quando è iniziato il 2021, l'Olimpia ha solo vinto. Su nove gare disputate, tra campionato ed Eurolega, ha portato a casa il successo nove volte. Un percorso senza intoppi che ha permesso alla squadra di coach Messina di confermarsi prima in campionato (15-1) e, soprattutto, agguantare il terzo posto nella classifica generale di Eurolega (14-7).

Il doppio impegno non sembra condizionare il rendimento dei biancorossi. Il roster è molto profondo e coach Messina, nonostante i tanti infortuni, ha sempre diverse opzioni per affrontare gli impegni tra i confini nazionali e in Europa.

I segreti dell'Olimpia sono essenzialmente due: difesa asfissiante e grandi tiratori dal perimetro (42,7% da tre in Eurolega, meglio di chiunque). Hines è il ministro della difesa, colui che detta i ritmi e stringe le maglie quando serve. In attacco, Punter, Datome, Roll, Delaney e Rodriguez sono tutti super tiratori. Una squadra coesa e determinata, esattamente quello che vuole coach Messina.

Ora l'appuntamento con la decima. Stasera (palla a due ore 20:45), l'AX ospita lo Zenit, una delle favorite per conquistare un pass per le Final Four di Eurolega. Le due squadre si affrontano per la prima volta (la gara d'andata, a San Pietroburgo, non si è giocata causa Covid-19 e verrà rigiocata il prossimo 22 febbraio).

«Contro l'Olympiacos Micov e Roll erano in campo ma non in condizione, quindi contiamo che ci diano di più contro lo Zenit, sperando di recuperare anche Shields, visto che invece Brooks sarà fuori per un po' di tempo», le parole di coach Messina. L'Olimpia è a caccia della decima vittoria, la sesta consecutiva in Eurolega.

