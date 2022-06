Olimpia, subito avanti 1-0 Virtus affondata a Bologna

Fabrizio Ponciroli

Inizio con il botto delle LBA Finals 2022. L'Olimpia Milano si impone sul campo della Virtus Bologna (66-62 il finale), portandosi sull'1-0 nella serie scudetto. Straordinaria prova difensiva dei biancorossi, bravi a impedire ai padroni di casa di trovare tiri facili. In attacco brillano Shields (18 punti), Hines (10 punti e 10 rimbalzi) e Rodriguez (sette assist). Dall'altra parte non basta un fantascientifico Teodosic (16 punti). Le V Nere erano reduci da 19 vittoria consecutive in stagione tra le mura amiche. Tanta tensione nei primi minuti. Nessuna delle due squadre trova il giusto ritmo in attacco. Si segna con il contagocce. Dopo un buon inizio, anche Rodriguez va in affanno.

La Virtus va ad intermittenza. Dopo 20' di gioco, Olimpia avanti di una lunghezza (28-27) ma con un orrido 1/13 al tiro dall'arco. Alla ripresa, si scatena Shields. Milano scappa sul +8 (40-32). Obbligatorio il time-out di un furioso Scariolo. I biancorossi continuano a pigiare sull'acceleratore. Datome firma il +13 degli ospiti con le V Nere che non riescono a superare il muro difensivo della squadra di Messina. La Virtus non si arrende e, trascinata da Teodosic e Shengelia, ricuce lo strappo (59-57 Milano). Finale in volata. La difesa dell'AX è favolosa. A sancire la vittoria degli ospiti sono i liberi di Hall. Gara 1 si tinge di biancorosso. Soddisfatto coach Messina che si prende subito il fattore campo, confermando di avere le carte in regola per mandare in crisi le certezze delle Virtus Bologna. Giocare e vincere qui è difficile. All'intervallo ci siamo parlati: volevamo vincere e ci siamo riusciti, le parole di Shields nel post partita. Domani, sempre alle Segafredo Arena di Bologna (ore 21), il secondo atto della serie.



