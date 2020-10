Olimpia straripante Treviso seppellita 104-64: «Bravi tutti»

Altra prova di forza dell'Olimpia. Dopo aver bagnato l'esordio in Eurolega con una vittoria al fotofinish a Monaco (81-79), Milano si impone con un secco 104-64 ai danni di Treviso. Davanti a circa 700 spettatori tra medici e operatori sanitari, la squadra di Messina fa la voce grossa sin dalle prime battute.

All'intervallo, +15 per i biancorossi con un LeDay straripante (miglior marcatore del match con 25 punti totali). Nel terzo periodo, coach Messina chiede ai suoi di inserire le marce alte. Parziale di 28-12 che la dice lunga sulla differenza di qualità in campo.

Finisce con un +40 che fa felici tutti, soprattutto coach Messina che prosegue il suo cammino da imbattuto in questo favoloso inizio di stagione: «Ovviamente siamo contenti, abbiamo fatto una buona partita. Tutti hanno partecipato, tutti ci hanno aiutato, la panchina ha dato energia notevole, considerando che mancavano Punter e Micov e avevamo giocato venerdì una partita molto dura in Germania». L'allenatore biancorosso non infierisce sugli avversari: «Il risultato è anche bugiardo, perché Treviso si è un po' demoralizzata. Ma è una squadra di talento, ben organizzata e l'ha mostrato nella prima partita in casa». Venerdì altra sfida. Al Forum arriva il Villeurbanne per la seconda giornata di Eurolega.(F.Pon)

