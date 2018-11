Olimpia stasera all'esame Barcellona

Venerdì 23 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabrizio PonciroliMILANO - Archiviata la bella (e sofferta 93-90) vittoria con il Baskonia, Olimpia a Barcellona. Stasera (palla a due alle 21, diretta Eurosport Player), i biancorossi affronteranno i blaugrana. Incredibilmente Milano ha un record migliore degli spagnoli (6-2 per l'AX 5-3 per i blaugrana). «Hanno una vittoria in meno di noi, però con sei gare in trasferta e quindi superato un calendario che avrebbe potuto uccidere chiunque. E' come se fossero davanti a noi», spiega coach Pianigiani. L'Olimpia sarà ancora in forte emergenza a livello di roster: «Le difficoltà sono accentuate dalle nostre condizioni: non siamo brillantissimi, è la seconda partita in tre giorni e affrontarla senza Nedovic e Della Valle ci toglie molto». Ovviamente ci sarà James che, in Eurolega, viaggia a 19.1 punti di media a partita (a cui aggiunge sette assist a gara). Con lui in campo, tutto pare possibile in casa Olimpia, anche provare a sbancare il campo del Barcellona. Olè.