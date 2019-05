Olimpia, spalle al muro: conta solo vincere

MILANO - «Ci inventeremo qualcosa...». Parole di coach Pianigiani dopo la disastrosa gara 3. L'Olimpia è con le spalle al muro. Stasera (palla a due alle 20.30, diretta Eurosport 2), Avellino, in vantaggio 2-1 nella serie, ha la ghiotta occasione, davanti al pubblico amico di mandare in vacanza i campioni d'Italia in carica. Un'eventualità che spaventa terribilmente la formazione biancorossa.

(Ri)Vincere lo scudetto è l'unico modo per salvare una stagione iniziata male ma diventata poi complicatissima. Colpa anche dei tanti infortuni che stanno condizionando il rendimento dell'AX. Pesa, soprattutto, l'assenza di James.

Il problema è che l'ex Nba servirebbe come l'aria che si respira a un'Olimpia obbligata a vincere per non chiudere la stagione con un totale e clamoroso fallimento. (F.Pon.)

Venerdì 24 Maggio 2019, 05:01

