Olimpia, sorriso a denti stretti

Fabrizio Ponciroli

MILANO - Reduce dall'impresa in Eurolega con il Fenerbahce (87-74), l'Olimpia ritrova fiducia anche in campionando, imponendosi sul campo della Virtus Roma (79-73).

Un successo arrivato al termine di una straordinaria rimonta. Dopo essere stati sotto anche di 16 lunghezze, i biancorossi reagiscono, volando nel terzo periodo e chiudendo la pratica nel convulso finale (decisivi Della Valle e Tarczewski). Ben cinque i giocatori milanesi in doppia cifra di punti (15 per Micov e Tarczewski, 13 di Scola, 11 di Rodriguez e 10 del rientrante Mack). Una gara inizia con il freno tirato. Nel secondo quarto, i capitolini arrivano a +16 (33-17).

Alla ripresa, l'Olimpia ha una marcia in più. A livello difensivo, la squadra di Messina è decisamente efficace. Milano ricuce lo strappo. Si arriva ad un finale in volata dove una tripla di Della Valle e un'eccellente Tarczewski regalano la vittoria all'AX, la terza in campionato (a fronte di tre sconfitte, mentre comanda sempre la Virtus Bologna 12 punti in sei giornate).

Coach Messina, nel post match, bacchetta la squadra: «Questo è un campo difficile. La nostra prestazione è stata patetica nel primo tempo, e in parte, solo in parte, dettata da assenze o dai rientranti. Lo spettacolo non è stato degno di questo nome. Abbiamo avuto almeno l'energia di non stramazzare nel secondo quarto, che abbiamo pareggiato, evitando di finire sotto di 20».

Arrivano, invece, i complimenti per capitan Cinciarini: «Ci ha dato una grande mano con energia, difesa e fisicità, da leader e capitano. Lui, Micov da 4.e Tarczewski hanno giocato una buonissima partita: direi che possiamo essere tutti d'accordo su questo». L'esempio di Cinciarini per spronare gli altri azzurri: «Moraschini e Biligha hanno giocato finora buone partite di Eurolega e poi non si sono ripetuti in campionato. Perché non lo so, ma vorrei che un rendimento medio alto lo assicurassero perché ne abbiamo bisogno».

riproduzione riservata ®

Lunedì 28 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA