Olimpia show battuto 66-57 l'Olympiacos playoff vicini

Fabrizio Ponciroli

MILANO - Missione compiuta. Milano, in un Forum caldissimo, supera l'Olympiacos (66-57 il finale), conquistando una vittoria fondamentale per la corsa ai playoff di Eurolega (14-12 il record dei biancorossi). Eccellente prova difensiva della squadra di Pianigiani, trascinata da un James in formato Nba (27 punti e sei assist).

Buon avvio dei biancorossi (13-2). I greci segnano con il contagocce. Nel secondo quarto, complice un'AX bloccata in attacco, l'Olympiacos ricuce lo strappo (nonostante l'infortunio all'asso Spanoulis). All'intervallo, perfetta parità (23-23). Milano scappa via nel terzo periodo, trascinata da uno stellare James. L'AX è inarrestabile. L'Olympiacos sbanda paurosamente. James continua a dettar legge. Milano si stacca e porta a casa il successo tra il tripudio del suo pubblico. Intanto Proli, presente alla partita, ha confermato che rimarrà all'Olimpia, nonostante, da fine mese non sarà più direttore generale del Gruppo Armani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA