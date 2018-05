«Olimpia, serve una grande prova»

Lunedì 28 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Dopo aver dominato gara2 (89-68 il finale) e riportato la serie in parità (1-1), l'Olimpia si prepara al terzo atto delle semifinali scudetto del basket, questa volta al PalaGeorge, casa della Leonessa Brescia (stasera palla a due alle 20.45, diretta Eurosport 2 e Rai Sport). In casa EA7 c'è il desiderio di riprendersi il fattore campo (la serie è al meglio delle cinque partite).Servirà, quindi, un'altra grande prova di squadra e, soprattutto, lo stesso spirito ammirato nella straordinaria gara 2 (sei giocatori in doppia cifra di punti): «Dovremo giocare con la stessa intensità, sapendo che loro la pareggeranno con l'aiuto del pubblico. Sarà una partita tosta, ruvida e intensa però dobbiamo continuare a giocare duri in difesa ed in attacco passarci la palla, per trovare l'uomo libero», le parole di Cinciarini. Il capitano dell'EA7 sta disputando una post season di altissimo livello, non facendo rimpiangere Theodore. Tutti disponibili per la terza sfida contro Brescia, squadra che ha già dimostrato di avere le risorse per mettere in difficoltà le certezze dell'Olimpia.