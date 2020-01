Olimpia senza scampo con l'Efes

Fabrizio Ponciroli

MILANO - Niente da fare. L'Olimpia perde, malamente, sul campo dell'Efes (88-68 il finale). Dopo un buon primo tempo, i biancorossi si sciolgono, lasciando il proscenio alla capolista dell'Eurolega, trascinata da un super Larkin (23 punti).

A parte un buon Gudaitis (11 punti) e un discreto Roll (10 punti), da segnalare le difficoltà di Rodriguez (solo tre punti, 1/8 dal campo). Il Chacho è apparso in condizioni fisiche precarie e incapace di gestire la squadra come è solito fare. Male anche Sykes, decisamente in difficoltà al tiro (sette punti con un negativo 3/13). Coach Messina deve rinunciare agli infortunati Brooks e Moraschini.

Out per scelta tecnica Mack (si parla, con insistenza, di un suo possibile taglio) e pure White, quest'ultimo rimasto a Milano in attesa del suo passaggio al Tenerife. I biancorossi approcciano la gara con la prima della classe in Eurolega al meglio. L'Efes tenta immediatamente di scappar via ma l'Olimpia resta in scia (16-15 al 10'). Nel secondo quarto, grazie al talento smisurato di Singleton e Larkin, i padroni di casa mettono la freccia.

L'Olimpia fatica, soprattutto a causa di percentuali da tre orribili. All'intervallo, +9 per l'Efes (42-33). Alla ripresa, Milano deve fare i conti anche la classe di Larkin. L'Efes vola a +12. La reazione dei biancorossi è poco efficace. Milano spara a salve mentre l'Efes non sbaglia nulla e arriva alla doppia cifra di vantaggio. La squadra di Ataman prende il largo e archivia la pratica.

Per Milano si tratta della 14esima sconfitta su altrettante gare disputate al Sinam Erdem Dome di Istanbul. Il record dei biancorossi in Eurolega è ora di 10-9. Domani l'Olimpia torna in campo. Al Forum arriva il Maccabi Tel Aviv per una classica del basket europeo.

riproduzione riservata ®

Mercoledì 15 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA