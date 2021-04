Olimpia, secondo match ball oggi a Monaco con il Bayern

Fabrizio Ponciroli

Secondo match point per l'Olimpia. Dopo aver sprecato, malamente, la prima possibilità di chiudere la serie, Milano si appresta a riprovarci in una fibrillante gara 4 (ore 20:45), sempre in casa del Bayern Monaco, nei quarti playoff di Eurolega. Coach Messina, dopo la sconfitta in gara 3, non si è allarmato: «La loro reazione non mi ha sorpreso», le sue parole. Niente allarmismi ma la consapevolezza che, per evitare di trascinare la serie alla decisiva gara 5 (eventualmente in programma a Milano, martedì prossimo), servirà un approccio diverso da parte dei biancorossi. Serviranno le migliori versioni di Rodriguez, Punter e LeDay, in grande difficoltà in gara 3.

Inoltre, coach Messina si attende aiuti importanti dalle seconde linee, in particolare da Datome, ultimamente alle prese con un momento di scarsa forma. Ovviamente, come sempre, la differenza la farà l'aggressività in campo. L'AX deve ritrovare la sua identità anche perché il Bayern Monaco, come ha dichiarato coach Trinchieri, «è finalmente entrato nella serie» e punta a conquistarsi la «bella» al Forum. Olimpia peremettendo, naturalmente.

Venerdì 30 Aprile 2021

