Olimpia, questa sera al Forun c'è il Maccabi

Fabrizio Ponciroli

MILANO - Dopo la figuraccia nelle Final eight di Coppa Italia, l'Olimpia si rituffa in clima Eurolega. Oggi (palla a due alle 20.45, diretta Eurosport Player), Milano ospita il Maccabi per una superclassica del basket europeo che vale tantissimo in ottica playoff: «Vogliamo una notte di grande basket, da regalare al club, a noi stessi e ai tifosi, che ci proietterebbe oltre la soglia del 50% di vittorie (11-11 l'attuale record dei biancorossi), che era il nostro grande obiettivo, e pienamente in corsa per i playoff perché ormai vogliamo provarci fino in fondo. Il Maccabi? È una squadra che, completato il roster, ora è di primissima fascia, ha vinto cinque delle ultime sei ed è rientrata in corsa per i playoff», le parole di coach Pianigiani. Buone notizie dall'infermeria. Nedovic e Tarczewski sono finalmente pronti per dare il loro contributo in una sfida fondamentale per i sogni europei dell'AX.

© RIPRODUZIONE RISERVATA