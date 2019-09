Olimpia, prove di Eurolega a Cagliari

Fabrizio Ponciroli

MILANO - La nuova Olimpia prende sempre forma. In attesa di avere a disposizione i nazionali che hanno preso parte al Mondiale in terra cinese (in arrivo la prossima settimana), nel weekend, i biancorossi saranno protagonisti al Torneo di Cagliari, insieme a Dinamo Sassari, Khimki Mosca e l'Hapoel Gerusalemme. L'obiettivo di coach Messina è continuare a vedere la squadra crescere di condizione. A oggi, l'AX ha vinto tutti i test amichevoli ai quali ha partecipato (cinque successi su cinque gare), mostrando un Sergio Rodriguez in grande condizione e già leader del nuovo gruppo biancorosso.

Giovedì prossimo, invece, appuntamento da non perdere al nuovo Palalido per il derby milanese tra l'Olimpia e l'Urania, quest'ultima neopromossa in serie A2. L'ennesima tappa di avvicinamento alla prossima stagione: prima partita ufficiale, tra due settimane, a Treviso.

Venerdì 13 Settembre 2019, 05:01

