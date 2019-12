Olimpia, pronto riscatto in campionato

Fabrizio Ponciroli

MILANO - Dopo due sconfitte consecutive in Eurolega, l'Olimpia s'impone al Forum su Reggio Emilia (89-78). Ben cinque giocatori biancorossi in doppia cifra di punti (Micov, Tarczewski, Roll, Nedovic e Scola). Decisivo il terzo quarto con Milano che inserisce le marce alte e scappa via.

Buon avvio dei biancorossi (14-7) ma la Grissin Bon reagisce, portandosi anche avanti nel punteggio (25-24). Milano litiga con il tiro dalla lunga distanza. All'intervallo, la gara è ancora apertissima con la squadra di Messina a +6 (44-38). Alla ripresa, grazie al duo Micov-Scola, i biancorossi volano a +12 (68-56). Reggio Emilia non si arrende e, con un parziale di 13-5, torna sino a -5 (80-75 a 3'59 dalla sirena). Ci pensa l'esperto Scola (14 punti totali, miglior marcatore al pari di Micov) a frenare il tentativo di rimonta degli ospiti. Per l'Olimpia, si tratta della settima vittoria in regular season (a fronte di quattro sconfitte).

Lunedì 2 Dicembre 2019

