Olimpia, primo posto quasi blindato e coach Pianigiani salva la panchina

Fabrizio Ponciroli

MILANO - Olimpia, una vittoria per scacciare la crisi. Il successo nel derby (94-84 a Varese) ha riportato il sereno in casa biancorossa. Le voci che volevano la panchina di coach Pianigiani traballante, si sono diradate (almeno per il momento). Milano ha vinto in rimonta, con un Nunnally finalmente decisivo (17 punti).

Per l'ex Fenerbahce, la miglior prestazione in campionato, da quando è sbarcato a Milano (prendendo il posto di Bertans). Tuttavia, l'AX ha ancora tanto lavoro da fare per ritrovare la miglior condizione, come confermano le parole di Pianigiani: «Siamo ancora distanti da quello che dovremo essere nei playoff».

La possibilità di potersi allenare regolarmente, non avendo più impegni in Eurolega, è un vantaggio non indifferente per l'Olimpia che è chiamata a un finale di stagione da autentica protagonista, per non rischiare di ritrovarsi con un pugno di mosche in mano. A quattro gare dal termine della regular season, il primo posto nella griglia dei playoff è quasi blindati. Milano è a +4 su Venezia (40 a 36), seconda dopo aver battuto 94-90 Cantù. Le statistiche dicono che l'Olimpia ha un attacco atomico. È la squadra con la miglior percentuale da 2 del campionato (57,3%) e ha la terza miglior percentuale da 3 (38.1). Il dato da migliorare riguarda l'approccio difensivo. La squadra di Pianigiani concede 79 punti, di media, a partita, quasi cinque in più rispetto a Venezia. Migliorare difensivamente è un imperativo per i biancorossi. Come ha dimostrato anche l'Eurolega, Milano è inarrestabile in attacco ma, a livello difensivo, è apparsa, fin troppo perforabile.

