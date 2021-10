Olimpia, prima sconfitta in Eurolega: festa Bayern

Fabrizio Ponciroli

Primo passo falso in Eurolega per Milano che si arrende sul campo del Bayern Monaco (83-77 il finale). L'Olimpia paga una serata negativa in attacco. In particolare, non si accende mai Shields. In grande difficoltà anche Daniels, non ancora in condizione. Non bastano le ottime prove di Melli (16 punti), Datome (14) e Hines (10) per evitare la sconfitta contro i bavaresi guidati da coach Trinchieri.

Coach Messina sorprende tutti: Daniels, appena rientrato da un lungo infortunio, è nel quintetto al posto di Delaney (ai box per un problema fisico).

Inizio in salita per i biancorossi, complice un Bayern Molto aggressivo. Con un parziale di 8-0, i padroni di casa cercano la prima figura. Il duo Hines-Melli tiene l'AX a contatto mentre l'esperimento Daniels non porta i frutti sperati. Con Rodriguez in campo, l'Olimpia è decisamente più incisiva offensivamente e arriva il +5 (30-25). I bavaresi reagiscono. All'intervallo, risultato in bilico: 39-39 con 12 punti di Melli.

Alla ripresa, squadre a braccetto. Shields non riesce ad entrare in partita. Ne approfitta il Bayern che tanta la fuga volando a +9 per la disperazione di Messina. L'AX soffre ma, con orgoglio, resta in scia. Si decide tutto nell'ultimo periodo. Shields prova a scuotersi ma continua a sparare a salve. Dall'altra parte non scherza Hilliard che riporta i padroni di casa sul +7.

Altra reazione milanese con un super Datome. Finale in volata. Parziale di 9-0 per i bavaresi che si staccano nuovamente. Milano prova l'ennesima rimonta ma, questa volta, il miracolo non avviene. Ci pensa Thomas, con una tripla pesantissima, ad affossare definitivamente la squadra di Messina. Meritata vittoria per il Bayern Monaco e prima sconfitta europea per l'Olimpia che, domani, ospiterà al Forum la Stella Rossa per il pronto riscatto.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Ottobre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA