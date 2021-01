Olimpia perfetta nel finale, Zenit ko

Fabrizio Ponciroli

Altra impresa dell'Olimpia. Al termine di una gara complicatissima, la squadra di Messina manda al tappeto anche lo Zenit (82-76 il finale), conquistando la decima vittoria consecutiva in questo perfetto inizio di 2021 (nessuna sconfitta). Milano deve ringraziare un'eccellente ripresa e un Hines in grandissimo spolvero (+20 di valutazione). Nel finale convulso, il talento offensivo del professore Micov e del cecchino Punter fanno la differenza a favore dei padroni di casa. Lo Zenit paga i tanti errori nell'ultimo periodo. Si rivede Shields tra le fila dei biancorossi (assente dall'8 gennaio scorso). Ritorno al Forum per l'ex Gudaitis, ora stella dello Zenit. Buon inizio degli ospiti (12-6). Milano fatica a trovare canestri facili. Nel secondo quarto, davanti al CT Sacchetti, i biancorossi si scuotono ma le percentuali dall'arco non aiutano. All'intervallo +9 per lo Zenit con un orrido 5/16 da due per i padroni di casa. Alal ripresa, super Olimpia e gap ricucito. Si decide tutto nell'ultimo periodo. Grazie a Micov, Milano mette la testa avanti (64-63). Finale in volata. Un paio di giocate di Micov e Punter regalano all'Olimpia l'ennesimo trionfo europeo. L'Olimpia festeggia così la sesta vittoria consecutiva in Eurolega e migliora ulteriormente il proprio record (15-7). Questa è davvero una grande vittoria, abbiamo dimostrato grande maturità, le parole di Hines a fine partita Domenica Milano tornerà in campo per la sfida al Forum con Trieste.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Gennaio 2021, 05:01

