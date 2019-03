Olimpia-Panathinaikos uno spareggio playoff

MILANO - Dopo aver sfiorato l'impresa a Madrid contro il Real (92-89 per gli spagnoli, con i milanesi che hanno gettato al vento un vantaggio di 18 punti), l'Olimpia torna in campo stasera, a Desio, contro il Panathinaikos (palla a due alle 20,45, diretta Eurosport Player).

La sfida con i greci è una sorta di spareggio per i playoff di Eurolega, considerato che entrambe le squadre hanno lo stesso record (14-13). Al momento l'AX è settima in classifica, in virtù della differenza canestri con le dirette concorrenti. Portare a casa una vittoria contro il Panathinaikos significherebbe fare un passo decisivo verso le Final Eight. Gara particolare per l'ex James, asso dell'Olimpia: «Gara speciale per me? Non posso pensarci, siamo ai playoff e devo essere pronto».(F.Pon.)

