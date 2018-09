«Olimpia, ora il salto di qualità in Europa»

Giovedì 13 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabrizio PonciroliMILANO - Fondamentale nella scorsa stagione, Dairis Bertans si prepara a un'altra annata, da protagonista, in maglia Olimpia.Lei è un grande tiratore, quale è il suo segreto?«Mio padre quando giocava era un ottimo tiratore. È stato lui a insegnare a me e mio fratello come tirare (Davis gioca in Nba, agli Spurs), a mostrarci il modo giusto, la tecnica, e da lì è venuto tutto naturale, il feeling è quello. Poi ovviamente bisogna lavorarci il più possibile, ma devi nascere così».La nuova Olimpia?«Per quello che abbiamo potuto lavorare, sapendo quanti ragazzi sono via con le Nazionali, la sensazione è davvero buona. Ci divertiamo in allenamento, ci divertiamo in partita: per ora va tutto bene, ma, quando i ragazzi torneranno dalle nazionali, saremo ancora migliori».Tanti i volti nuovi come Mike James«Guardando ai giocatori che sono arrivati, direi che aiuteranno la squadra ancora di più. Direi che ogni addizione ci ha fatto fare un passo in avanti».Intanto si riparte dallo scudetto dello scorso anno«Vincere è stato importante soprattutto dopo una stagione di Eurolega in cui non abbiamo giocato come avremmo voluto e dopo la disastrosa Coppa Italia. Penso che ognuno di noi abbia capito quanto fosse importante lo scudetto e tutti sono cresciuti e hanno fornito le loro prestazioni migliori nei playoff, soprattutto in finale. È stato divertente giocare così e ancora di più lo è stato vincere il titolo. Ora dobbiamo fare il salto di qualità in Europa».riproduzione riservata ®