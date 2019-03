Olimpia-Olympiacos sfida che vale i playoff: «Serve la gara perfetta»

Fabrizio Ponciroli

MILANO - Attesa finita. Stasera al Forum (palla a due alle 20,45, diretta Eurosport Player), arriva l'Olympiacos di Blatt e Spanoulis. L'Olimpia si gioca molte chance di conquistare un posto nei playoff di Eurolega.

Servirà una prestazione di squadra importante, come sottolinea coach Pianigiani: «Dobbiamo fare una partita di grande maturità, livello e qualità, senza vederla come un assalto. Loro sono una squadra matura ed equilibrata che sa assorbire i momenti negativi della partita. Dobbiamo partire da quello che sono state le ultime partite in casa, con una grande spinta del pubblico, per superare la loro difesa fisica e sfruttare bene i momenti in cui riusciamo a rendere il nostro attacco bello e imprevedibile».

Tutti recuperati. Rispetto a Reggio Emilia, tornano a disposizione Nedovic, Nunnally e Jerrells. All'andata, netto successo dei milanesi (99-75) che puntano al bis per avvicinarsi ulteriormente alla post season.

