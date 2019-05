Olimpia ok all'overtime (79-77) a Trento ma perde James

Fabrizio Ponciroli

MILANO - L'Olimpiavince ma non sorride. L'AX s'impone a Trento (79-77), conquistando, matematicamente, il primo posto nella griglia dei playoff. Purtroppo, c'è poco da festeggiare. James, nei minuti finali, si infortuna ed è costretto a uscire dal campo tra le lacrime.

L'impressione è che possa essere qualcosa di grave (sarebbe un colpo durissimo per l'Olimpia, già alle prese con l'assenza di Gudaitis e tanti giocatori acciaccati). Non c'è Nunnally tra le fila biancorosse. Quintetto smart per coach Pianigiani. L'AX gioca in maniera sontuosa, scappando via nel punteggio (19-4). La fisicità di Tarczewski è un problema per i padroni di casa che faticano ad entrare in partita.

I milanesi, con una super difesa, volano sul +18. Jovanovic e Gomes scuotono Trento ma Milano resta in totale controllo del match (+13 all'intervallo). Alla ripresa, la squadra di Pianigiani si blocca completamente, sia in attacco che in difesa. I biancorossi sono, letteralmente, inguardabili. Trento ne approfitta e, clamorosamente, ricuce lo strappo. Con grande fatica, l'Olimpia rimane in partita, non trovando però la forza di tentare una nuova fuga. Si va ad un nuovo finale in volata. Milano perde James, Craft impatta sul 66-66. Kuzminskas sbaglia il canestro del successo. Si va ai supplementari. Senza la regia di James, Milano è in affanno. Tarczewski si fa sentire sotto i tabelloni. Cinciarini, con un paio di grandi giocate, riesce a regalare il successo a Milano (Craft fallisce il tiro della vittoria). Da capire ora l'entità dell'infortunio occorso a James.

© RIPRODUZIONE RISERVATA