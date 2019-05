Olimpia ok 92-76 Avellino ko: adesso Sassari in semifinale

Fabrizio Ponciroli

MILANO - Missione compiuta. L'Olimpia non trema nella decisiva gara 5. I biancorossi superano Avellino 92-76, conquistando così l'accesso alle semifinali, proprio come accaduto nella stagione 2013-14 (in quell'occasione battendo alla quinta Brindisi). Eccellente prova di Nunnally, autore di 25 punti e man of the match. Grande tensione in campo sin dalle prime battute. Tarczewski è subito un fattore. Milano scappa via (18-9). A inizio secondo quarto, grazie alle triple di Nedovic e Kuzminskas, i biancorossi arrivano anche al +15.

I lupi non demordono e, con pazienza, ricuciono lo strappo, tornando in scia. All'intervallo, Milano è avanti ma solo di otto lunghezze (47-39). Alla ripresa, altro tentativo di fuga dei padroni di casa con Nunnally in grande spolvero. Gli irpini non alzano bandiera bianca. L'AX stringe le maglie della difesa e rivola a +15. Gli ospiti, nell'ultimo periodo, perdono fiducia in attacco. Milano non si guarda più indietro e porta a casa la vittoria che chiude la serie (aspettando James) per la felicità degli 8019 del Forum vestiti di rosso. Dopo domani il primo atto della semifinale Scudetto (al meglio delle sette gare). Di fronte Sassari che ha, facilmente, eliminato Brindisi.

Lunedì 27 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA