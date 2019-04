Olimpia, oggi ultima chiamata playoff in Eurolega ma vincere a Istambul con l'Efes può non bastare

Fabrizio Ponciroli

MILANO - Ultima chiamata per l'Olimpia. Oggi (palla a due alle 19.30, diretta Eurosport Player), Milano è di scena sul campo dell'Efes per giocarsi le ultime chances di approdare alle Final Eight di Eurolega. Sono ben sei le squadre in lotta per tre posti con esattamente 64 combinazioni possibili. L'AX, in 12 precedenti, non ha mai vinto in casa dell'Efes, ma coach Pianigiani chiama a raccolta i suoi giocatori per tentare l'impresa: «La dobbiamo vivere come un'opportunità perché la squadra e tutti quelli che hanno lavorato con noi devono essere orgogliosi di quanto fatto. È stata una stagione in cui abbiamo superato mille traversie e problemi, ma restando a combattere sempre, essendo ancora in corsa per conquistare un posto nei playoff».

Per sperare di essere tra le migliori otto, Milano deve vincere a Istanbul e augurarsi qualche notizia favorevole dagli altri campi. L'Olimpia non conquista le Final Eight dal 2014.

© RIPRODUZIONE RISERVATA