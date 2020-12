Olimpia, notte magica: 75-55 l'Alba finisce ko

Fabrizio Ponciroli

Altra preziosa vittoria in Eurolega per l'Olimpia. Netta vittoria ai danni dell'Alba Berlino (75-55 il finale), al termine di una gara dominata in lungo e in largo. Grande prova difensiva della squadra di Messina, soprattutto nel secondo quarto (23 a 9 di parziale per i padroni di casa). Ottima prestazione di Punter, autore di 14 punti.

Da sottolineare il rientro di Datome. Il capitano della Nazionale, reduce da un infortunio, ha ritrovato il feeling con il campo in vista dei prossimi impegni. Inizio in difficoltà per i biancorossi, stranamente contratti. Punter tiene a contatto i padroni di casa. Messina si fa sentire e, di colpo, l'Olimpia inizia a difendere seriamente. I tedeschi faticano enormemente a trovare la via del canestro. Con un tremendo parziale di 16 a 0, Milano scappa via. All'intervallo, +20 per i biancorossi con i tedeschi tenuti a soli 22 punti a referto. Ad inizio ripresa, l'Olimpia arriva anche ad un eloquente +25. La partita è già in ghiaccio.

L'Alba Berlino ha il merito di lottare comunque, rendendo il passivo finale meno umiliante. Messina sfrutta i minuti finale per fare esperimenti e far riposare i suoi giocatori migliori. Per Milano arriva così la settima vittoria su 10 gare disputate in Eurolega. In questo momento, i milanesi sono in piena zona play-off. Domani l'Olimpia tornerà in campo. Al Forum la sfida con il rognoso e complicato Panathinaikos (ore 20.45). Domenica, invece, il derbyssimo in campionato sul campo di Varese. L'Olimpia vuole continuare a vincere e convincere.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Dicembre 2020, 05:01

