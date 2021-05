Olimpia, missione compiuta: è in semifinale

Fabrizio Ponciroli

Missione compiuta. All'Olimpia basta il primo match point per chiudere la serie con Trento. Gara3, alla BLM Group Arena, si conclude con la vittoria di Milano su Trento (74-65). Successo che vale il 3-0 nella serie a favore dei biancorossi. Ottime prove offensive di Punter (14 punti) e Moraschini (13 punti e ben nove rimbalzi) ma, nel convulso finale, è il duo Hines-Rodriguez a regalare ai milanesi la vittoria. Dall'altra parte, Williams gioca una partita sontuosa (16 punti e otto rimbalzi).

Importante, in casa AX, aver strappato il pass per le semifinali in sole tre partite, quindi guadagnando qualche giorno di riposo (oro colato in vista dei tanti impegni che attendono le ex scarpette rosse).

Coach Messina deve rinunciare all'infortunato Shields e lascia fuori, per turnover, Tarczewski, Micov e Moretti. Inizio nel segno dell'equilibrio poi, nel secondo periodo, gli ospiti mettono la freccia, anche alle giocate di un Moraschini decisamente in palla (altra super prestazione dell'azzurro, protagonista assoluto in questa serie). Trento in grande spolvero difensivamente ma in difficoltà in attacco. All'intervallo, +7 per l'AX (36-29).

A inizio ripresa, Trento si fa minacciosa. Punter la ricaccia indietro ma i padroni di casa non mollano, confermando di essere una squadra dal cuore enorme. Si decide tutto nell'ultimo periodo. Trento torna in parità a 2'46 dalla sirena (63-63). Messina è una furia. Parziale di 4 a 0 dei milanesi (Hines fondamentale in difesa). Rodriguez, con una tripla d'autore, manda, definitivamente, al tappeto la Dolomiti.

«Era importante chiuderla. Complimenti a Trento perché non ha mai mollato», le parole di Moraschini a fine gara. L'Olimpia vola così in semifinale dove attende la vincente della sfida tra Sassari e Venezia, attualmente sul 2-1 a favore dei lagunari.

