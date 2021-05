Olimpia Milano, c'è Trento nei playoff

Fabrizio Ponciroli

Già certa della testa di serie N.1 ai play-off, l'Olimpia termina la regular season con una vittoria ai danni di Cremona (74-66 il finale). Oltre al solito Shields (12 punti), ottimo l'apporto di Tarczewski (12 punti e nove rimbalzi) e Moraschini (10 punti). Dall'altra parte non bastano le eccellenti prestazioni di Mian (14 punti) e Poeta (15 punti). Out Datome e Delaney per piccoli fastidi fisici. A riposo anche Hines e Rodriguez. Tra le fila della Vanoli manca Barford. Grande avvio della Vanoli nel segno di Hommes. Poi l'AX decide di iniziare a difendere seriamente. Nel secondo quarto, tremendo parziale di 13 a 0 a favore dei padroni di casa (ottimo Moraschini). Cremona va in sofferenza e Milano allunga: +11 all'intervallo per la squadra di Messina (39-28). Ad inizio ripresa, massimo sforzo della Vanoli per rientrare (bene Mian). L'Olimpia si riaccende e rimette la partita sui binari preferiti, sfruttando la panchina infinita e i tanti falli che condizionano le scelte di Galbiati, coach della Vanoli. A spegnere l'ultimo tentativo di rimonta degli ospiti è Tarczewski, dominante a livello fisico. Finisce con il meritato successo di Milano che, nel primo turno della post season, sfiderà Trento (la serie dei play-off al via dopo domani con gara 1).

