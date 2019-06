Olimpia, Messina «Porto quello che ho imparato negli States»

Fabrizio Ponciroli

MILANO - Ettore Messina e Olimpia: il matrimonio che si doveva fare. Toccherà all'ex ct azzurro riportare il club del patron Giorgio Armani ai vertici del basket italiano e, possibilmente, elevarlo a top club europeo. La ricetta del nuovo coach (e presidente dell'area tecnica) biancorosso è semplice: «Quello che bisogna fare non lo dico io, è sempre la stessa cosa: difendere come dei matti e passarsi la palla in attacco, prendendosi le proprie responsabilità. Lo dicono la storia, il passato e tutte le squadre che vincono». Dopo cinque anni nell'Nba, l'ex assistente di Popovich agli Spurs, valuta così il campionato italiano: «Ritrovo un campionato competitivo. Capire se verso l'alto o verso il basso è un esercizio di filosofia. Porto ciò che ho imparato con gli Spurs negli States. So solo che, se non sei preparato, rischi di perdere contro chiunque».

A chi lo paragona all'Antonio Conte dell'Inter, il neo allenatore dell'AX risponde con una battuta: «Sono milanista, faccio fatica a pensarlo». Nessuno scoop a livello di mercato: «Ho appena iniziato a parlare con i giocatori e continuerò nei prossimi giorni. Quando avrò conosciuto tutti, inizierò a farmi un'idea su cosa potrà essere utile o no alla squadra. Mio vice? Una delle possibilità è prendere un assistente americano».

Allontanata, invece, l'idea di una rivoluzione del roster: «Non credo siano prospettabili rivoluzioni. Ci sono giocatori sotto contratto e altri che hanno appena rinnovato. Non penso sia ipotizzabili ribaltare tutto, ci sono situazioni positive e già create». Presente anche capitan Andrea Cinciarini: «Proverò a trasmettere ai miei compagni le idee del coach». Inizia una nuova era all'Olimpia targata Messina.

Giovedì 20 Giugno 2019, 05:01

