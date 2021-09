Olimpia, la Supercoppa è amara Virtus Bologna in trionfo: 90-84

Fabrizio Ponciroli

Niente vendetta. Dopo essere stata spazzata via nella serie scudetto lo scorso giugno, l'Olimpia Milano lascia alla Virtus Bologna anche la Supercoppa. La finale alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno sorride alle V Nere: 90-84 il finale. Una sconfitta pesante da digerire per i biancorossi che speravano di cominciare la stagione incamerando il primo trofeo in palio, battendo l'avversario più pericoloso tra i confini nazionali.

AX in grande affanno soprattutto a livello difensivo, solitamente l'arma in più della corazzata biancorossa. Tanti problemi a livello di comunicazione tra i milanesi, con diversi giocatori in confusione.

Grande festa per la Virtus Bologna, trascinata dal solito, geniale, Teodosic, autore di 9 punti e 6 assist. Ottimo anche Pajola tarantolato in difesa e chirurgico in attacco (14 punti). Super Jaiteh (18 punti). Dopo un primo quarto all'insegna dell'equilibrio (23-20 Bologna), Milano va in crisi. Le V Nere sono indemoniate in difesa e, in attacco, ci pensa Teodosic a creare guai all'AX. All'intervallo, -9 per i biancorossi (44-35).

Alla ripresa, Milano continua a faticare. La Virtus vola anche a +17. Nel quarto periodo, Rodriguez (17 punti) e Shields (19 punti) si trasformano in supereroi, riportando Milano sino a -6. La rimonta non va a buon fine, complice la solita, eccellente, difesa dei padroni di casa. Il trofeo va, meritatamente, alla squadra di Scariolo (prima Supercoppa per l'ex allenatore dell'Olimpia).

Milano, persa la quarta finale di Supercoppa (su otto disputate), dovrà ora concentrarsi sui prossimi impegni. Sabato il via del campionato a Napoli, giovedì l'esordio in Eurolega, al Forum, con il Cska.

