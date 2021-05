Olimpia, la festa non finisce qui Shields: «A Colonia per vincere»

Fabrizio Ponciroli

Alle Final Four di Colonia (28-30 maggio), insieme a Efes, Cska Mosca e Barcellona, ci sarà anche l'Olimpia. Un traguardo storico per il club biancorosso, probabilmente il punto massimo dell'era Armani. Tanto merito va a Messina, colui che ha allestito questa meravigliosa squadra. Milano torna tra le prime 4 d'Europa a distanza di 29 anni (allora era Eurocup).

Tuttavia, il vero uomo immagine di questa splendida vittoria risponde al nome di Shevon Shields. L'ex ala di Trento (voluta fortemente in estate da Messina) ha spadroneggiato nella decisiva gara 5. Le sue statistiche sono da fantascienza: 34 punti, record personale in Eurolega, e +41 di valutazione (solo Samuels, con un +47 nel 2015 contro il Novgorod, ha fatto meglio nella storia dell'AX). Shields ha, letteralmente, mandato al tappeto il resiliente Bayern Monaco a suon di giocate di altissima classe. Ogni volta che i bavaresi hanno provato a mettere paura all'Olimpia, ci ha pensato lui a ricacciarli indietro.

Una prestazione mostruosa arrivata nella partita più importante della sua carriera. Il 26enne statunitense con cittadinanza danese, nativo di Overland Park, non ha vinto ancora nulla in campo europeo. Infatti, nel post match di gara 5, è stato molto chiaro su quali siano le sue intenzioni in ottica Final Four: «Non abbiamo ancora finito il lavoro. Mancano ancora due gare e daremo il massimo».

Tradotto: Shields non ha nessuna intenzione di fare da semplice spettatore a Colonia. Aver raggiunto la sua prima Final Four è un grandissimo risultato ma l'obiettivo è quello di provare a vincere la coppa e non limitarsi a partecipare all'evento. Mentalità vincente, esattamente quella che caratterizza l'Olimpia di coach Ettore Messina. Un gruppo fortissimo mentalmente e capace di ogni impresa.

Il prossimo ostacolo, sulla strada europea di Milano, si chiama Barcellona. Bene, l'Olimpia è pronta a vendere cara la pelle. Concentrazione massima sul presente ma anche pianificazione per il futuro.

Secondo diverse indiscrezioni, la società meneghina avrebbe già raggiunto un accordo con la 29enne guardia Walkup, quest'anno visto con la casacca dello Zalgiris. Potrebbe prendere il posto di Roll. Intanto lunedì 10 ultima giornata di stagione regolare in serie A. L'Olinpia ospiterà Cremona al Forum: palla a due alle 20,30, come tutte le altre partite della giornata conclusiva.

