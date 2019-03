Olimpia, l'Eurolega in una notte

Fabrizio Ponciroli

MILANO - Reduce dall'orribile (aggettivo usato da coach Pianigiani) vittoria a Reggio Emilia (71-67), l'Olimpia è pronta alla gara più importante della stagione. Domani sera (ore 20,45), in un Forum al completo (attesi 10.000 spettatori), l'AX affronterà l'Olympiacos per una sfida fondamentale in ottica playoff di Eurolega di basket. Le due squadre hanno lo stesso record (13-12). Chi porterà a casa il successo, di fatto, farà un grande passo in avanti verso la post season.

Coach Pianigiani riavrà a disposizione Nedovic, Nunnally e Jerrells, assenti contro la Grissin Bon. I precedenti sorridono alla formazione greca (12 vittorie contro le cinque biancorosse) ma, all'andata, l'Olimpia si è imposta 99-75 (l'Olympiacos ha perso cinque delle ultime sei gare giocate in Europa). Servirà una gara perfetta, soprattutto a livello difensivo. In palio c'è un sogno chiamato playoff di Eurolega.

