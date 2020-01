Olimpia, l'Eurolega è ancora viva

Fabrizio Ponciroli

MILANO - Nel giorno del compleanno dell'Olimpia (84 candeline), arriva una preziosissima vittoria per il sogno Final Eight di Eurolega. Grazie a una prestazione di grande carattere, l'AX supera il Panathinaikos (96-87 il finale), diretta concorrente per i play off. Straordinaria prova di squadra per una Milano trascinati da un ritrovato Rodriguez (22 punti) e dall'eccellente Sykes (17 punti).

Risponde presente anche Moraschini (12 punti), uno dei più criticati negli ultimi, caldissimi, giorni. Solito contributo dell'imperturbabile Micov (11 punti).

Coach Messina deve rinunciare, nuovamente, a Nedovic (fermo dal 15 dicembre). Out, per turnover, Mack, Cinciarini e Burns. Inizio di marca greca. Milano è bloccata mentalmente. Ci pensa Moraschini (uno dei più criticati) a scuotere i biancorossi che mettono la testa avanti nel punteggio (19-18). Il Panathinaikos si affida alla sua stella Calathes che, stranamente, è poco lucido. Un paio di triple di Roll lanciano ulteriormente i padroni di casa che, ad inizio ripresa, volano a che a +12.

La reazione dei greci è veemente. Ci pensa Rodriguez, con due triple consecutive, a ricacciare il Pana a -9. Si accende anche Sykes, l'ultimo arrivato in casa biancorossa. In un amen, Milano vola a +16 per la gioia dei quasi 9.000 del Forum.

La squadra di coach Messina è concentrata anche in difesa. Calathes è completamente disorientato, così come tutto il Panathinaikos che reagisce troppo tardi per ricucire lo strappo. Come ad Atene, ad uscire vincitori sono i biancorossi. Per l'Olimpia un successo di importanza capitale per ritrovare la fiducia e ricominciare a correre.

Il record in Eurolega è ora 10-8. Ora serve una scossa anche in campionato. Domenica al Forum arriva Treviso.

Venerdì 10 Gennaio 2020, 05:01

