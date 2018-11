Olimpia, l'effetto James è impressionante

Martedì 6 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabrizio PonciroliMILANO - Effetto Mike James. Il brillante inizio di stagione dell'Olimpia targata Pianigiani è legato allo straripante rendimento dell'ex stella del Panathinaikos. Su 12 gare ufficiali disputate, i biancorossi ne hanno vinte 11 (unica sconfitta contro il Real Madrid). Buona parte del merito va al 28enne di Portland.Le sue statistiche sono impressionanti. In campionato, viaggia a 16.4 punti e 5.4 assist di media a partita (gioca meno di 25'). Ancor meglio in Eurolega, con 19.2 punti e ben 6.2 assist a gara.In campo, James non teme le responsabilità. Se ne sono accorti gli oltre 10.000 tifosi che l'hanno visto segnare il canestro della vittoria (81-80) contro l'Efes.Nonostante un pessimo 3/19 dal campo, il 2 biancorosso si è preso l'ultimo tiro, mettendo a bersaglio: successo Olimpia e le scuse di James a fine partita: «Ho giocato la mia peggior partita ma è finita bene».Con l'ex Panathinaikos in campo, l'Olimpia ha sempre la soluzione, anche quando la palla scotta. Una novità rispetto alle ultime stagioni quando, nei momenti decisivi, tutti si nascondevano. James vive per i finali al cardiopalma e, solitamente, ne esce vincitore. E giovedì al Forum arriva la corazzata Cska Mosca (leader a quota 10 con Madrid) si prospetta un'altra notte da brividi per l'AX in Eurolega, dove ha raccolto quattro vittorie e un solo ko (col Real).riproduzione riservata ®