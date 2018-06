Olimpia ko 77-74 a Trento tutto da rifare

Martedì 12 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabrizio PonciroliMILANO - Tutto da rifare. L'Olimpia affonda anche in gara4. Trento vince ancora (77-74 il finale) e pareggia la serie sul 2-2. Decisiva l'aggressività dei trentini, in un match contraddistinto da tantissimi falli e da continui contatti fisici. EA7 inguardabile nell'ultimo periodo con due punti nei primi 7'. Si segna con il contagocce nei primi minuti. Squadre imprecise e palle perse da entrambe le parti. Milano si affida a Goudelock che risponde presente. Prima spallata alla gara da parte dei biancorossi che volano a +12. Trento segna 15 punti in 15 minuti. Sul finale del secondo quarto, risposta d'orgoglio dei trentini che tornano in scia (34-29 Milano al 20').Alla ripresa, qualche errore di troppo della difesa milanese. In un amen, -2 Dolomiti e tutto da rifare per l'EA7. Tantissimi falli, nervi tesi in campo. Milano, con la difesa, si riaccende e torna a +11 (decisivo Micov). Trento non ci sta e torna nuovamente a contatto. Decisivo l'ultimo periodo. Shields (31 punti) porta avanti Trento. L'Olimpia è completamente bloccata in attacco. Pianigiani non ha risposte dai suoi senatori, soprattutto Jerrells e Goudelock. Il Pala Trento è una bolgia. Con un parziale di 21-2, la Dolomiti disintegra l'EA7 che si sveglia troppo tardi. Sconfitta pesantissima, soprattutto per il morale. Domani, in un Forum vestito di rosso, il quinto atto della serie con Milano obbligata a vincere per continuare a credere nello scudetto.