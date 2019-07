Olimpia: James sì, anzi ni

Fabrizio Ponciroli

MILANO - Il futuro di Mike James continua a tenere banco in casa Olimpia. Il 2 ha un contratto garantito per la prossima stagione (a cifre impegnative) ma circola, con sempre maggior insistenza.

L'indiscrezione che racconta di un suo possibile addio. Coach Ettore Messina sarebbe orientato su altri profili e non vedrebbe di buon occhio la presenza, in squadra, sia di Sergio Rodriguez (ancora da ufficializzare) e lo stesso Mike James, a meno che l'ex Panathinaikos non accetti un ruolo da co-protagonista e non da attore protagonista assoluto.

Il tutto, mentre si parla di una possibile cessione di Nemania Nedovic (piacerebbe moltissimo alla Reyer Venezia), e di un possibile arrivo di Paul Biligha (sarebbe graditissimo all'allenatore dell'AX).

Tante voci di mercato, anche se la permanenza o meno di Mike James è l'argomento principe. Abituato ad essere la stella incontrastata della squadra, l'ex Panathinaikos, attualmente a Los Angeles, ha comunque dato il benarrivato, via Twitter, a Sergio Rodriguez, Aaron White e Riccardo Moraschini, suo, possibili, compagni di squadra. Un segnale della sua voglia di restare biancorosso?

La maggior parte della tifoseria dell'Olimpia se lo augura. Il suo talento è indiscutibile, dovesse accettare le direttive di coach Messina, Milano sarebbe ancor più dominante. Intanto sospiro di sollievo per Christian Burns. L'ala biancorossa è stata assolto, con la formula piena, dal Tribunale Nazionale anti-doping dalle accuse maturate lo scorso 5 giugno (assunzione di un anabolizzante). Una buona notizia per l'Olimpia (ha ancora un anno di contratto con i biancorossi) e pure per il ct della Nazionale Sacchetti che potrebbe, a questo punto, convocarlo per far parte della spedizione azzurra ai prossimi Mondiali.

Venerdì 19 Luglio 2019, 05:01

