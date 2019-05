Olimpia, James out due settimane

Fabrizio Ponciroli

MILANO - Poteva andare decisamente peggio. Uscito, in lacrime, nei minuti finali della sfida di domenica sera a Trento, Mike James ha riportato, come si legge nel comunicato ufficiale dell'Olimpia: «Un importante trauma combinato da schiacciamento, con distorsione della tibiotarsica e del piede destro». Tradotto: la stella di Milano dovrà stare fermo per due settimane, durante le quali verranno valutate le sue condizioni fisiche.

Un sospiro di sollievo per coach Pianigiani che, per i playoff, dovrebbe poter contare sul suo play titolare (che ha già iniziato il percorso riabilitativo). Intanto, lo stesso James ha vinto l'Alphonso Ford Trophy. L'americano dell'AX Armani Exchange, infatti, è stato insignito del premio quale miglior marcatore dell'Eurolega 2018/19, con 19.8 punti di media a partita, staccando di oltre cinque punti a gara Cory Higgins, secondo classificato.

Un ulteriore conferma di quanto sia fondamentale il suo apporto per una squadra che, doveroso ricordarlo, ha, da tempo, Gudaitis ai box, oltre a diversi acciaccati.

