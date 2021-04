Olimpia, incredibile gara1 dei quarti: Bayern ko 79-78

Un'esperienza ultra ventennale in panchina. Partendo dai dilettanti dello Scandicci fino ad approdare in serie A. Ha vinto la coppa Intertoto con l'Udinese nel 2000 e raggiunto col Lecce, 10 anni dopo, una storica promozione nella massima serie. Luigi De Canio, oggi 63enne, è uno vecchio stampo, di quelli che sanno sul serio il significato della gavetta. Un innamorato del pallone e un uomo attratto da mille interessi extracalcistici.

Prima domanda d'obbligo: cosa ne pensa della Superlega?

«Mi ha sorpreso questa decisione. Ma è durata 48 ore: la Superlega è già finita. Immagino ci siano aspetti economici determinanti e non mi stupirei neppure che fosse stata una strategia di queste società per spingere l'Uefa a negoziare accordi commerciali differenti rispetto agli attuali, con parecchi soldi da distribuire ai club».

Quante possibilità ci sono che l'Inter non vinca lo scudetto?

«In una scala da 0 a 10, direi 11 (ride, ndr). La squadra di Conte, anche nella sfida di domenica sera contro il Napoli, ha dato l'ennesima prova di forza contro un avversario di rango. Sia per come ha tenuto il campo, sia per la risposta allo svantaggio iniziale».

La Juve, invece, non sembra migliorare. È sorpreso?

«Non c'è da meravigliarsi: dopo un ciclo lungo e vincente è normale provare a cambiare. E, per una nuova programmazione, sono necessari alcuni periodi di assestamento e si paga un pedaggio. E, a volte, certe situazioni possono cambiare improvvisamente».

In quale ottica?

«Non mi stupirei se la squadra di Pirlo non riuscisse a raggiungere la qualificazione in Champions. È difficilissimo accada, ma non impossibile. Il calcio è strano, le avversarie agguerrite e ci sono molteplici i fattori in ballo».

Facciamo il toto-Champions?

«Inter, ovviamente. Milan e Atalanta, al momento sono quelle con maggiori probabilità per entrarci. Poi, se la giocano Napoli, Lazio e Juventus. Con i bianconeri favoriti».

La Roma potrà arrivare in finale di Europa League?

«I giallorossi, contro il Manchester, avranno poco da perdere: lo United è forte, ma non a livello di qualche anno fa».

Come giudica il lavoro di Conte all'Inter?

«Con il suo valore e quello dei giocatori era lecito aspettarsi un trofeo. È anche un tecnico pieno di motivazioni che è capace di trasmettere e, in più, sa dare un'idea di gioco alla sua squadra. Credo che sappia anche usare molto bene la costruzione del gioco dal basso perché sa quando utilizzarla».

Come mai il Milan l'ha sorpresa?

«Il Milan è stato per molto tempo in testa ed era la squadra meno accreditata per provare a vincere. I rossoneri, nel loro insieme, non sono inferiori alle altre pretendenti, ma per raggiungere determinati successi serve più personalità».

Fosse stato presidente di un qualsiasi club di A, avrebbe affidato la panchina a Pirlo?

«Sì, gliel'avrei affidata perché per tutti, prima o poi, arriva il momento di esordire. Ho cominciato ad allenare in Promozione perché la mia carriera da calciatore è sempre stata di livelli non particolarmente eccellenti, tuttavia quando sono arrivato al top è stato tutto molto più semplice. Avere tanta esperienza sulle spalle è una marcia in più per chiunque. Semmai, può destare imbarazzo presentare un allenatore come guida di una squadra di C e poi, solamente due giorni dopo, metterlo in una panchina top come la Juventus».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Aprile 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA