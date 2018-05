Olimpia inarrestabile: vola in finale

Giovedì 31 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabrizio PonciroliMILANO - Basta il primo match point. L'Olimpia conquista anche gara4, sbancando nuovamente il PalaGeorge 76-70. Una vittoria che vale il 3-1 nella serie con Brescia e permette alla squadra di Pianigiani di conquistare il pass per la finale (attende la vincitrice della serie tra Venezia e Trento).Ottima prova di squadra dei biancorossi, trascinati dai punti di Kuzminskas (24 punti) e da buone percentuali da tre (11/31). I biancorossi inseriscono subito le marce alte. Grazie ad un'eccellente difesa e ad un gioco decisamente fluido in attacco, l'EA7 dà la prima spallata al match.Dopo i primi 10', +9 Milano. Brescia non ci sta e, seppur con fatica, resta in scia, grazie ad un superlativo Luca Vitali. Kuzminskas si ricorda di aver giocato nell'NBA. È lui a tenere la Leonessa a distanza di sicurezza. All'intervallo, 42-33 a favore dell'Olimpia con 16 punti di Kuzminskas a referto. Alla ripresa, parziale di 7 a 0 a favore dei bresciani che si avvicinano pericolosamente ma, ancora una volta, l'EA7 non si disunisce e, sempre cavalcando la difesa, torna in controllo del match. Altra rimonta dei padroni di casa.Si decide tutto nell'ultimo periodo. Brescia, sul più bello, sbatte contro il muro difensivo milanese. Solo con il cuore, la Leonessa torna, incredibilmente, a -3. Finale in volata. Luca Vitali fallisce la tripla del pareggio, Kuzminskas è decisamente più cinico. L'Olimpia si porta a casa una sofferta ma meritata successo. La finale è realtà, lo scudetto (forse) è più vicino.riproduzione riservata ®