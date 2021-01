Olimpia inarrestabile: Valencia ko

Fabrizio Ponciroli

Nonostante la stanchezza, fisica e mentale, dovuta all'odissea a Madrid, Milano si sbarazza del Valencia (95-80), confermando di avere ormai lo status da grande squadra (11-7 il record in Eurolega con una gara da recuperare). Straordinaria prova difensiva dei biancorossi, capaci di anestetizzare l'attacco spagnolo, orfano del talento di Dubljevic. Importante il contributo offensivo di un Datome spaziale al tiro (27 punti, 6/8 da tre).

Per il capitano della nazionale record in carriera pareggiato. Ottimi i contributi anche di Delaney (17 punti) e LeDay (15). Dopo i primi 10' equilibrati, si scatena Datome: 12 punti in un amen per il capitano azzurro è +15 per i biancorossi. Il Valencia barcolla, perdendo tanti palloni e pure la testa.

All'intervallo, l'Olimpia è comodamente avanti (54-36) con un fantastico 10/13 da tre. Nella ripresa, Milano riesce a gestire ogni tentativo di rimonta degli ospiti. La difesa è sempre l'arma in più dei padroni di casa che, alla fine, si portano a casa l'ennesima, meritata, vittoria in Eurolega. Coach Messina festeggia anche per aver ribaltato il -5 della sconfitta patita all'andata a Valencia (86-81).

Purtroppo, nessun riposo in vista. Domani è già tempo di tornare in campo. L'Olimpia è attesa sul campo dell'Alba Berlino.

