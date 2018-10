Olimpia inarrestabile: Pistoia ko

Lunedì 22 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabrizio PonciroliMILANO - Dopo l'onorevole sconfitta col Real Madrid (85-91) e l'impresa sul campo dell'Olympiacos (99-75), l'Olimpia conclude il proprio tour de force vincendo la sfida casalinga con Pistoia (107-83 il finale). Senza Micov e Gudaitis, l'AX va ancora oltre 100 punti, con quattro giocatori in doppia cifra (miglior marcatore Kuzminskas, con 20 punti). Gara indirizzata nel terzo periodo, con l'AX che inserisce le marce alte e sbriciola le certezze degli ospiti, cavalcando la fisicità di Tarczewski.Negli ultimi 10', Pistoia, a sorpresa, rientra sino a -4, complice un'Olimpia troppo rilassata mentalmente.Dopo il time-out, immediato 9-0 di parziale milanese e partita in ghiaccio. Soddisfatto, a fine partita, coach Pianigiani: «Sono contento, dovevamo distribuire le energie e l'abbiamo fatto. Abbiamo giocato con quintetti particolari ma abbiamo fatto bene. In cinque partite in nove giorni, c'è sempre stato l'approccio giusto. Ora abbiamo qualche partita casalinga di Eurolega e dobbiamo cercare di farle nostre».