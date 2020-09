Olimpia in Eurolega con l'allarme infortuni

Fabrizio Ponciroli

L'Olimpia è ancora imbattuta in questo sfavillante inizio di stagione ma è anche decisamente preoccupata. Venerdì inizia l'avventura in Eurolega (sul campo del Bayern Monaco) e coach Messina è già alle prese con un'infermeria piuttosto affollata. Oltre agli infortuni occorsi a Micov (problema al gomito, out ancora per diversi giorni) e Delaney (si cerca di recuperarlo per l'esordio in Europa), a Reggio Emilia si è fermato Punter, attaccante principe della squadra e già uomo cardine del gioco biancorosso. Quest'ultimo imprevisto è una grana non da poco: Adesso il problema è l'infortunio occorso a Kevin Punter perché, aggiungendosi ai problemi avuti di Delaney e Micov, rende la rotazione degli esterni molto corta, le parole dello stesso allenatore biancorosso nel post match della prima di campionato. Già lo scorso anno l'Olimpia ha dovuto fare i conti con tanti infortuni, alcuni decisamente problematici (Gudaitis e Nedovic sono mancati per un lungo periodo). Il roster dell'AX di questa stagione è molto profondo ma partire già con gli uomini contati potrebbe essere un grosso limite, visti i tanti impegni ravvicinati che attendono la formazione milanese. La speranza è che la fortuna torni immediatamente a sorridere all'Olimpia. Per essere competitivi su tutti i fronti, serve l'aiuto di ogni singolo giocatore.

