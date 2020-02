Olimpia, impresa impossibile con il Barcellona

Fabrizio Ponciroli

MILANO - Vietato sbagliare. Incassato il k.o. interno con Berlino, l'Olimpia è di scena oggi (palla a due ore 21, diretta Eurosport Player) sul campo del Barcellona, una delle favorite per la vittoria dell'Eurolega. I biancorossi hanno un record negativo (11-12) e, per restare in corsa per un posto nei play-off, avrebbero tanto bisogno dell'impresa contro i blaugrana: Giochiamo in trasferta contro una delle squadre più forti, se non la più forte candidata al titolo finale. Dobbiamo giocare la partita con umiltà e concentrazione, sapendo che controllo del ritmo e dei rimbalzi saranno fondamentali, contro una formazione che fonda parte del suo gioco sulla grande aggressività a rimbalzo offensivo, per poterci giocare la gara fino in fondo, le parole di coach Messina. Il Barcellona è reduce da quattro vittorie consecutive ma, all'andata, Milano è riuscita a strappare la vittoria (93-80). Nel successo al Forum era stato decisivo Rodriguez (17 punti). Proprio il Chacho è chiamato ad una super partita per trascinare i biancorossi verso una vittoria che scaccerebbe molti fantasmi.

Venerdì 7 Febbraio 2020, 05:01

