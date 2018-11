Olimpia implacabile pure in Eurolega è ok

Giovedì 22 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabrizio PonciroliMILANO -Dolce Eurolega. La Ax continua a vincere. Battuto, in un Forum caldissimo, anche il Baskonia (93-90 il finale). Per l'Olimpia si tratta del sesto successo stagionale in Eurolega (solo due sconfitte).Straordinaria prova di Micov, autore di 22 punti. Solito apporto di James (20 punti e otto assist), fondamentale soprattutto nel terzo periodo in cui segna 10 dei primi 12 punti dei milanesi. Milano si presenta alla sfida a ranghi ridotti (out gli infortunati Nedovic e Della Valle). Inizio nel segno dell'equilibrio.Il primo scossone alla gara la danno Micov e Tarczewski. Il Baskonia accusa il colpo ma, con ottime percentuali da due, torna in scia. L'Olimpia è perfetta da tre. Altro strappo milanese (44-34 al 17'). Gli spagnoli, con un parziale di 9-0, limitano i danni. Nel terzo periodo, James decide di vestire i panni di Superman. L'ex Panathinaikos segna canestri impossibili, caricandosi sulle spalle l'intero attacco dell'AX. Ancora una volta, il merito degli ospiti è quello di reagire con carattere. Dopo 30' di vera battaglia sportiva, il match non ha ancora un re. Si decide tutto nell'ultimo periodo.Cinciarini segna un paio di canestri dal peso specifico notevole. L'Olimpia vola a +9 a 3'30 dalla sirena. Altra reazione spagnola. Ci pensa Jerrells, dalla lunetta, a chiudere la pratica (nonostante qualche brivido finale inatteso). Festeggia, ancora una volta, Milano. «Siamo contenti, i ragazzi hanno messo tutto in campo. Abbiamo fatto una gara intelligente», le parole di Pianigiani. Domani altra delicatissima sfida europea per l'Olimpia, attesa sul campo del Barcellona.riproduzione riservata ®