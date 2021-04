Olimpia, Germania amara: ko in gara3

Fabrizio Ponciroli

Appuntamento con la storia rinviato. L'Olimpia spreca il primo match point e, in gara3, si arrende ad un orgoglioso Bayern Monaco (85-79 il finale). Milano soffre molto l'importanza del match e non dà continuità alla propria fase difensiva, lasciando ai bavaresi troppi canestri facili.

Diversi i giocatori biancorossi in difficoltà, in particolare Rodriguez e Punter. Non basta un super Delaney (18 punti). Decisivo il parziale di 14 a 0 subito ad inizio terzo periodo. Avvio di marca tedesca. In un amen, 7-0 Bayern Monaco. Milano si scuote e reagisce (9-9). È solo un fuoco di paglia. I padroni di casa inseriscono le marce alte e mettono a segno un parziale di 14 a 0 (23-9 al termine del primo quarto). Ci pensa Hines a rimettere in gioco l'AX. Delaney segna canestri pesanti e, con una tripla di Brooks, arriva il primo vantaggio milanese nella partita (33-32).

L'Olimpia non ne approfitta e il Bayern Monaco riprende coraggio, chiudendo il primo tempo sul +4 (39-35). Alla ripresa, altro momento di blackout di Milano. Diversi errori soprattutto a livello difensivo e nuovo strappo dei bavaresi che volano a +13 con troppa facilità. Coach Messina è una furia. L'atteggiamento dell'Olimpia è completamente sbagliato: morbida in difesa, prevedibile in attacco.

Il Bayern è onfire. Milano scivola anche a -18. Nel momento di maggiore difficoltà, non arrivano le magie di Rodriguez e neppure i punti di Punter.

La squadra di Trinchieri non si guarda più indietro e demolisce l'AX con una serie di canestri di grande fattura. Anche l'ultimo disperato tentativo di rimonta nel quarto periodo non porta i frutti sperati. Finisce con il successo, più che meritato, del Bayern Monaco che conferma di essere una squadra di grande temperamento. Serie ora sul 2-1 a favore dell'Olimpia che, domani, sempre all'Audi Arena, avrà a disposizione il secondo match point per conquistare l'ambito pass per le Final Four di Colonia. Nessuno, in casa milanese, vuole giocarci tutto nell'eventuale bella al Forum ma servirà un'Olimpia molto più aggressiva per mandare al tappeto l'ostico Bayern Monaco.

