Olimpia, Evans già pronto: è lo schiacciatore dei record

Fabrizio Ponciroli

L'Olimpia ha un nuovo asso nella manica. Complice l'infortunio occorso a Zach LeDay, uomo fondamentale nel gioco dei biancorossi, la società ha deciso di mettere sotto contratto Jeremy Evans. Superato i test fisici (era fermo da diversi mesi), l'ala grande statunitense ha firmato, ufficialmente, con Milano. Sarà impiegato unicamente in Eurolega, visto che gli slot per il campionato sono stati utilizzati interamente. Si tratta di un innesto di grande qualità per coach Ettore Messina. Classe 1987, 206 cm di altezza, ha giocato, lo scorso anno al Khimki (avversario dell'Olimpia proprio oggi al Forum). Porterà fisicità sotto le plance.

Sono grato all'Olimpia per avermi dato l'opportunità di giocare per una grande organizzazione. Sono contento di potermi mettere subito al lavoro e aiutare la squadra a vincere il maggior numero possibile di partite in questa Eurolega. Soddisfatto dell'operazione anche il GM biancorosso Christos Stavropoulos: Abbiamo voluto Evans per prepararci nel modo migliore alla parte conclusiva della stagione europea, aumentare la profondità del settore lunghi e farci trovare pronti per qualsiasi emergenza: per le sue caratteristiche era il giocatore che volevamo e siamo contenti che possa darci una mano.

Il neo arrivato ha scelto la maglia numero 40. In Italia è noto per un particolare molto significativo: ha vinto la gara delle schiacciate all'All Star Game del 2012 con la casacca degli Utah Jazz. Non è da escludere che possa fare il suo esordio con la nuova maglia biancorossa già oggi nella delicata sfida di Eurolega tra Olimpia e Khimki, sua ex squadra. Con Jeff Brooks e Zach LeDay ancora ai box per infortunio, coach Ettore Messina potrebbe aver bisogno della sua fisicità prima del previsto.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Febbraio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA