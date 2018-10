Olimpia, Eurolega no-stop: oggi in Grecia con l'Olympiacos

Venerdì 19 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabrizio PonciroliMILANO - Neppure il tempo di metabolizzare (l'onorevole) ko (85-91) con la corazzata Real Madrid, che è già tempo di tornare in campo. Oggi, per la terza giornata di Eurolega, l'Olimpia è di scena sul campo dell'Olympiacos Pireo (palla a due ore 20, diretta tv Eurosport Player).Coach Pianigiani è conscio delle insidie che nasconde la sfida con i greci (ancora imbattuti in Eurolega): «Hanno vinto con personalità due partite esterne e le hanno dominate sia a Mosca che a Vitoria e si stanno dimostrando ancora più forti dell'anno scorso». Tutti a disposizione in casa biancorossa. «Cerchiamo indicazioni che ci rendano più forti in vista delle successive gare casalinghe. Voglio che mentalmente la squadra faccia un passo in avanti come solidità e forza mentale», conclude Pianigiani. Anche perché, domenica, al Forum si gioca ancora, contro Pistoia.